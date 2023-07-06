Посредник получил шесть лет тюрьмы за помощь хоккеистам в уклонении от армии

Калининский суд Уфы приговорил к шести годам лишения свободы и трёхмиллионному штрафу Фарита Самигуллина, который был посредником между сотрудником военкомата и уфимскими хоккеистами в деле об уклонении от службы в армии, сообщает «РИА Новости Спорт».

«Самигуллину назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф 3 млн рублей», — заявил представитель суда.

В марте Калининский райсуд города приговорил к условному сроку и штрафу в размере 1,8 млн рублей начальника районного отделения подготовки и призыва военкомата Уфы Константина Выропаева, который помог в уклонении от армии пятерых спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет и нескольких других горожан.

За подкуп сотрудника военкомата в Уфе, позволивший избежать военной службы, были осуждены хоккеисты Михаил Воробьёв (штраф 2 млн рублей), Анвар Сулейманов (5 лет условно), Владислав Лукин и Семён Кошелев (оба — штраф 2,2 млн рублей), а также бывший футболист «Уфы» Дмитрий Белозёров (штраф 400 тыс. рублей).