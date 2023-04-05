Форвард «Магнитки» Кошелев оштрафован на 2,2 млн рублей за уклонение от службы в армии

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев заплатит штраф в размере 2,2 млн рублей за уклонение от службы в армии, сообщает «РИА Новости Спорт».
Данное постановление вынес Ленинский районный суд Уфы. После вступления приговора в силу мера пресечения в виде подписки о невыезде с хоккеиста будет снята.
Напомним, по версии следствия, спортсмен, не желая служить в армии, через посредника в Уфе купил военный билет, а потом за взятку поступил в Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Подсудимый признал вину.
Напомним, ранее по аналогичной статье получили приговоры ещё три хоккеиста: нападающий СКА Михаил Воробьёв в итоге был оштрафован на 2 млн рублей, бывший вратарь уфимского «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов получил пять лет лишения свободы условно, а Владислав Лукин из «Югры» получил штраф в 2,2 млн рублей (ему также вменили покупку водительского удостоверения).
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