В «Вашингтоне» оценили игру Ивана Мирошниченко в лагере развития
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Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни оценил игру российского нападающего Ивана Мирошниченко в лагере развития команды.
«У него хороший бросок, при этом он играет жёстко. Я действительно рад за него, рад увидеть, на каком уровне он находится сейчас в хоккейном плане», — приводит слова Махоуни The Hockey News.
«Вашингтон Кэпиталз» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
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