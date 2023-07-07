Генеральный менеджер «Торпедо» назвал сумму, за которую клуб отдал братьев Федотовых в СКА

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев рассказал, какую сумму клуб получил за обмен братьев Федотовых, Максима и Ильи, в СКА.
По словам специалиста, «Торпедо» получило 110 млн рублей за переход хоккеистов в санкт-петербургскую команду.
Напомним, нижегородцы также получили права на двух хоккеистов — Данила Савунова и Егора Замулу.
21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне провёл за нижегородцев в регулярке 64 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков. 20-летний форвард Илья Федотов в сезоне-2022/2023 сыграл 40 матчей за «Нефтехимик» и две встречи — за «Торпедо». В 42 играх Илья набрал 14 (9+5) результативных баллов.
Сообщалось, что Максим будет играть в СКА под 65-м номером, а Илья – под 71-м. Младший брат Александр Федотов 2011 года рождения также переходит в СКА, но в академию.
- 7 июля 2023
-
18:50
-
18:39
-
18:18
-
17:59
-
17:38
-
17:18
-
16:58
-
16:30
-
15:50
-
15:25
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:10
-
11:45
-
11:10
-
10:32
-
10:20
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
03:36
- 6 июля 2023
-
23:58
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:34
-
22:15
-
22:00
-
21:40