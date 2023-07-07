Генеральный менеджер «Торпедо» назвал сумму, за которую клуб отдал братьев Федотовых в СКА

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев рассказал, какую сумму клуб получил за обмен братьев Федотовых, Максима и Ильи, в СКА.

По словам специалиста, «Торпедо» получило 110 млн рублей за переход хоккеистов в санкт-петербургскую команду.

Напомним, нижегородцы также получили права на двух хоккеистов — Данила Савунова и Егора Замулу.

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне провёл за нижегородцев в регулярке 64 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков. 20-летний форвард Илья Федотов в сезоне-2022/2023 сыграл 40 матчей за «Нефтехимик» и две встречи — за «Торпедо». В 42 играх Илья набрал 14 (9+5) результативных баллов.

Сообщалось, что Максим будет играть в СКА под 65-м номером, а Илья – под 71-м. Младший брат Александр Федотов 2011 года рождения также переходит в СКА, но в академию.