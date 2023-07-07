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«Куньлунь» подписал контракт с российским нападающим

«Куньлунь» подписал контракт с российским нападающим
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Российский нападающий Михаил Абрамов подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Отмечается, что 24-летний форвард заключил соглашение на один год.

Абрамов, имеющий также китайское спортивное гражданство и возможность играть за национальную команду Китая, уже играл за «Куньлунь» в сезоне-2021/2022. Тогда форвард набрал 6 (3+3) очков в 21 матче.

Минувший сезон Абрамов начинал в Континентальной хоккейной лиге в «Сочи». Нападающий принял участие в 12 встречах регулярного чемпионата, в которых не забросил ни одной шайбы, но отдал результативную передачу при показателе полезности «-3» и двух минутах штрафного времени. В декабре он покинул южный клуб. Форвард также играл в ВХЛ за «Ростов» и «Рубин».

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