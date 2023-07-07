Нападающий Колин Кэмпбелл продлил контракт с «Куньлунем»
Поделиться
Нападающий Колин Кэмпбелл продлил контракт с «Куньлунем». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, центральный нападающий подписал новое соглашение сроком на один сезон.
Кэмпбелл перешел в «Куньлунь» в дедлайн прошлого сезона. Нападающий успел провести 18 матчей и набрать в них девять очков — забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. На точке вбрасывания он выигрывал свыше 50% и единственным из нападающих китайского клуба завершил сезон с положительным показателем полезности «+5».
32-летний канадский форвард в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
15:25
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:10
-
11:45
-
11:10
-
10:32
-
10:20
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:50
-
08:20
-
03:36
- 6 июля 2023
-
23:58
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:34
-
22:15
-
22:00
-
21:40
-
21:24
-
21:07
-
21:05
-
20:46
-
20:19
-
20:05
-
20:00
-
19:44
-
19:30
Партнерский контент