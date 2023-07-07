Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Колин Кэмпбелл продлил контракт с «Куньлунем»

Нападающий Колин Кэмпбелл продлил контракт с «Куньлунем»
Комментарии

Нападающий Колин Кэмпбелл продлил контракт с «Куньлунем». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, центральный нападающий подписал новое соглашение сроком на один сезон.

Кэмпбелл перешел в «Куньлунь» в дедлайн прошлого сезона. Нападающий успел провести 18 матчей и набрать в них девять очков — забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. На точке вбрасывания он выигрывал свыше 50% и единственным из нападающих китайского клуба завершил сезон с положительным показателем полезности «+5».

32-летний канадский форвард в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ.

Материалы по теме
Защитник сборной Китая Джейсон Фрэм заключил новое соглашение с «Куньлунь Ред Стар»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023