Нападающий Колин Кэмпбелл продлил контракт с «Куньлунем». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, центральный нападающий подписал новое соглашение сроком на один сезон.

Кэмпбелл перешел в «Куньлунь» в дедлайн прошлого сезона. Нападающий успел провести 18 матчей и набрать в них девять очков — забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. На точке вбрасывания он выигрывал свыше 50% и единственным из нападающих китайского клуба завершил сезон с положительным показателем полезности «+5».

32-летний канадский форвард в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ.