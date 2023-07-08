«Питтсбург» объявил о подписании контракта с форвардом
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Американский нападающий Винни Хиностроза, прошлый сезон выступавший за «Баффало Сэйбрз», предстоящий проведёт в составе «Питтсбурга». Об этом сообщает пресс-служба «Пингвинз» на официальном сайте. 29-летний хоккеист подписал однолетний контракт с зарплатой в $ 775 тыс — на $ 1 млн меньше, чем в «Сэйбрз».
Для Хинострозы «Питтсбург» станет пятым клубом в карьере с 2019 года. В минувшем сезоне в составе «Баффало» нападающий принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и набрал 11 (2+9) очков. По ходу сезона Хинострозу выставляли на драфт отказов и он выступал в Американской хоккейной лиге за «Рочестер».
Ранее в «Питтсбурге» отреагировали на интерес к защитнику «Сан-Хосе Шаркс» Эрику Карлссону.
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