17 июля состоится пресс-конференция с участием вратаря Ивана Федотова и руководства ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», 17 июля в Москве состоится пресс-конференция с участием главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова, президента клуба Игоря Есмантовича и вратаря Ивана Федотова.

Сегодня, 8 июля, КХЛ официально зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Соглашение рассчитано на два сезона.

Напомним, летом 2022 года Федотова задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходит службу в рядах ВС РФ. Федотов, имеющий звание старшего матроса, в июне сыграл за команду сборной ВМФ.

В мае 2022 года хоккеист заключил однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз». Несмотря на службу в армии, у Федотова всё ещё есть возможность сыграть в НХЛ: его контракт был автоматически продлён на год. В сезоне-2021/2022 голкипер стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейского клуба, а также был основным вратарём сборной России на Олимпиаде.