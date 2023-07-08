КХЛ сделала заявление о статусе контракта Ивана Федотова с ЦСКА

КХЛ сделала заявление о статусе контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА. Ранее стало известно, что лига зарегистрировала новый двухлетний контракт голкипера с армейским клубом.
«КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова.
На основании полученной от НХЛ информации и документов Лига и Клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с Клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о Взаимопонимании.
Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, Лига признаёт легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/2024 и 2024/2025», — говорится на официальном сайте КХЛ.
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