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В НХЛ сообщили, что информировали КХЛ, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён

В НХЛ сообщили, что информировали КХЛ, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла известие в КХЛ о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024. Ранее стало известно, что 26-летний голкипер подписал соглашение с ЦСКА в КХЛ.

«Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон НХЛ-2023/2024. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ.

О том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён, мы проинформировали КХЛ вчера вечером», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Напомним, Федотов заключил с армейцами двухлетнее соглашение. Его контракт с «Филадельфией», заключённый в мае 2022 года, был автоматически продлён на сезон-2023/2024.

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