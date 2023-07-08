В НХЛ сообщили, что информировали КХЛ, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла известие в КХЛ о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024. Ранее стало известно, что 26-летний голкипер подписал соглашение с ЦСКА в КХЛ.
«Мы подтвердили КХЛ, что действующий контракт Федотова с «Филадельфией» связывает его с командой на сезон НХЛ-2023/2024. В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ.
О том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлён, мы проинформировали КХЛ вчера вечером», — приводит слова Дэйли ТАСС.
Напомним, Федотов заключил с армейцами двухлетнее соглашение. Его контракт с «Филадельфией», заключённый в мае 2022 года, был автоматически продлён на сезон-2023/2024.
- 8 июля 2023
-
19:47
-
19:42
-
19:24
-
18:57
-
18:37
-
18:27
-
18:11
-
17:49
-
17:31
-
16:38
-
16:14
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:17
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:35
-
13:05
-
12:20
-
11:40
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
09:50
-
09:35
-
09:20
-
08:50
-
08:25
-
05:53
-
05:47
-
04:53
- 7 июля 2023
-
23:56
-
23:31