«КХЛ колебалась, но решила перейти черту». Журналист из Филадельфии — о контракте Федотова

Журналист официального сайта «Филадельфии Флайерз» Билл Мельцер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал новость о подписании контракта ЦСКА с вратарём Иваном Федотовым.
«Меморандум о взаимопонимании был аннулирован НХЛ в прошлом году, но его дух сохранялся до сегодняшнего дня. КХЛ сегодня просто сломала то, что от него осталось, потому что ЦСКА, надув губки, настояли на своём. Федотов прошлым летом был в статусе неограниченно свободного агента и подписал контракт с «Флайерз», который всё ещё действует.
Технически, поскольку меморандум о взаимопонимании был аннулирован в прошлом году, КХЛ не нарушила правил, утвердив новый двухлетний контракт Федотова с ЦСКА (несмотря на действующий контракт в НХЛ с «Флайерз»). Тем не менее они вновь открыли ящик Пандоры в вопросе соблюдения контрактов друг друга.
Лиги имели меморандум о взаимопонимании (по крайней мере, негласный), был понятный путь для привлечения таких игроков, как Капризов или Мичков: команда НХЛ — терпеливо или нетерпеливо — ждала истечения контракта с игроком из КХЛ, а затем подписывала хоккеиста. КХЛ колебалась, но решила перейти эту черту», — говорится в сообщении.
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