Федотов и ЦСКА могут разрушить отношения КХЛ и НХЛ. Неконтролируемый хаос не остановить?

Почти каждый раз, садясь за тексты, я думаю: с чего бы начать? Как бы подвести к основной теме, чтобы это было логично и аутентично? Идеи не всегда приходят в голову. Поэтому в этот раз обойдёмся без лирических отступлений — по крайней мере в начале.

Просто и кратко: кажется, назревает новый раскол между КХЛ и НХЛ. И причина этому — ситуации Ивана Федотова и Матвея Мичкова.

Что происходит с Федотовым?

Уже долгое время СМИ, специалисты и не-особо-специалисты спекулируют на тему российского вратаря. Что с его контрактом в НХЛ? Что с его контрактом в КХЛ?

Ещё в середине июня появилась информация, что соглашение Федотова с «Филадельфией» автоматически продлено на один сезон. Причём эти сведения были опубликованы не абы где — на официальном сайте «Флайерз»! Затем появились слухи, будто бы Федотов уже заключил контракт с ЦСКА…

Пришлось вмешаться даже представителям НХЛ!

Ну ладно, поначалу не совсем вмешаться — просто дать официальный комментарий. Билл Дэйли, заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги, заявил: у Федотова есть действующий контракт на сезон-2023/2024 с «Филадельфией».

Тем не менее, кажется, в ЦСКА всё ещё были настроены заполучить российского голкипера. Армейцы не спешили укомплектовывать вратарскую линию. Клуб расстался с Адамом Рейдеборном, и к началу июля на контракте был лишь один квалифицированный голкипер — 31-летний Александр Шарыченков.

Иван Федотов Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

При этом президент ЦСКА Игорь Есмантович ещё в мае заявил, что виделся с Федотовым, пока тот проходил армейскую службу: «Могу лишь вам сказать одно. Несколько месяцев назад я встречался с Федотовым, и мы разговаривали относительно перспективы вопроса. У Ивана есть желание, а у нас есть возможности, чтобы он остался в России и несколько лет поиграл в ЦСКА. Такое направление вопроса есть, но хочу, чтобы в прессе подали информацию правильно. Сейчас он находится в армии и имеет контракт с американским клубом, но мы пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде».

Ситуация казалась непонятной и крайне напряжённой.

И, наконец, сегодня, 8 июля, стало известно: ЦСКА официально заключил контракт с Федотовым. КХЛ зарегистрировала соглашение вратаря.

«КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова.

На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании.

Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, Лига признаёт легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/2024 и 2024/2025», — говорится в сообщении КХЛ.

Ситуация становится ещё более странной, если учесть, что заявление КХЛ вышло спустя всего пять дней после комментария Дэйли. Получается, в меморандуме есть какая-то лазейка?

Как оказалось, нет.

Спустя всего полчаса после объявления ЦСКА сам заместитель комиссионера НХЛ дал короткий, но всеобъемлющий комментарий: «КХЛ и ЦСКА нарушили меморандум о взаимопонимании между лигами? Если Федотов будет играть в КХЛ, это будет противоречить его существующим контрактным обязательствам с «Флайерз», — сказал Дэйли.

Позже замкомиссионера дополнил: «Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ».

ЦСКА отмалчивается, их пресс-конференция запланирована на 17 июля.

А что с Мичковым?

Чуть менее тревожащая, но в общей картине очень важная обстановка сейчас и вокруг Матвея Мичкова.

В конце 2020 года юный 16-летний талант подписал пятилетний контракт со СКА. Тогда у многих — что в России, что в Северной Америке — это вызвало недоумение: мол, зачем хоккеист, который будет готов уже в 18–19 лет играть в НХЛ, связывает себя настолько долгими контрактными обязательствами с клубом из Санкт-Петербурга?

С каждым годом недоумение всё росло. Спустя почти три года, в 2023-м, наблюдая за 18-летним Мичковым, мы видим и понимаем: парень готов залететь в основу клуба НХЛ и решать там уже сейчас.

И вот совсем недавно, в конце июня, Матвей сам подлил масла в огонь. После того как его задрафтовала «Филадельфия», россиянин заявил: «Очень счастлив, что оказался в «Филадельфии», невероятные эмоции. Думаю, что скоро приеду в НХЛ, это моя мечта. Это много значит для меня, и моя мечта — Кубок Стэнли».

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Мичков даже несколько раз повторил, что скоро приедет в НХЛ, — в интервью разным источникам. Он действительно собирается сбежать в Северную Америку при действующем контракте со СКА? Или для него ещё три года по соглашению с армейцами — это недолго?

Матвей Мичков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В клубе тоже особо не отмалчиваются. Ещё до драфта канадский тренер СКА по развитию игроков Даниэль Бохнер прокомментировал слухи о том, что Матвей будет вынужден остаться в санкт-петербургской команде и после истечения контракта.

«Давайте проясним одну вещь: СКА не удерживает спортсменов против их воли. С момента моего прихода в клуб Артём Зуб, Владислав Гавриков, Александр Барабанов, Игорь Шестёркин, Артемий Панарин, Кирилл Марченко, Василий Подколзин и Андрей Кузьменко уехали в НХЛ по окончании контракта. А мы говорим об отличных игроках! Я думаю, что, когда у тебя есть хорошая программа и кто-то из твоих игроков хочет показать своё мастерство против лучших игроков мира в НХЛ, всё становится на свои места.

Конечно, СКА соблюдает контракты. Все профессиональные команды делают это! Но, помимо этого, ребята совершенно вольны играть, где хотят. Наша команда является эталоном хорошего развития, и все наши игроки, уехавшие в НХЛ, тому подтверждение. Такой способ ведения дел сохранится и в будущем, и Матвей Мичков ничем не отличается от других. В его случае это только вопрос времени».

Что же это всё значит? Непонятно.

Самый страшный вопрос: как эти ситуации повлияют на отношения двух лиг? Пока что после легендарного побега Александра Радулова в «Салават Юлаев» в 2008 году других ситуаций, накаляющих отношения КХЛ и НХЛ, больше не было. Но, кажется, именно сейчас — в период напряжённых геополитических отношений — любая, даже самая мелкая ситуация может привести к серьёзному конфликту.

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В 2012-м КХЛ и НХЛ подписали «меморандум о взаимопонимании» — официальный документ, который помогает избежать несоблюдения контрактных обязательств со стороны игроков обеих лиг. Это было логичным и эффективным решением вопроса, который мог разрушить систему контрактов во всём хоккейном мире.

Александр Радулов Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

Тем не менее в марте 2022 года появились слухи о том, что НХЛ приостановила действие меморандума. КХЛ поспешила опровергнуть эти сведения, но до сих пор не особо ясно, в силе ли соглашение. Да и даже если меморандум уже не имеет юридической силы, в НХЛ, как отмечает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, негласно всё ещё собирались поддерживать установленные договорённости. А теперь, судя по заявлению КХЛ, в соглашении между лигами и вовсе есть какие-то лазейки, которыми московские армейцы успешно воспользовались.

Что же дальше?

Очевидно, что в этой ситуации есть лишь один правильный выход. Какой? Естественно, нарушить действующий контракт Федотова с «Флайерз» и позволить ему играть за ЦСКА. Негласный (да и гласный тоже) договор с НХЛ — это бельмо на глазу, которое мешает нашему хоккею развиваться.

Ну вот сами подумайте. Федотов останется в родном ЦСКА и не попробует своих сил в этой странной НХЛ. Будет дома, где всё знакомо, где он уже всего добился. Это же помогает развиваться, да?

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В то же самое время Мичков сможет сбросить путы питерского плена и сбежать, получив возможность сыграть против лучших из лучших. Поднимет с колен «Филадельфию», начнёт забивать пачками и вклинится в вечный спор Овечкина и Гретцки.

Ну а хоккеисты из НХЛ смогут с облегчением выдохнуть и вернуться в родную КХЛ. Игроки наконец приедут в клубы, которые закрепили на них права на ярмарке талантов, вернутся домой. Макдэвид, тот же Овечкин, Маккиннон спокойно приедут в КХЛ и будут играть до старости в лучшей лиге мира. Ови забудет о рекорде Гретцки и будет стремиться превзойти достижения Евгения Бирюкова и Брэндона Ипа.

Александр Овечкин Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Здесь же наконец смягчат лимит на легионеров — заявку увеличат аж до пяти иностранцев. Лучшие будут играть ещё лучше, чтобы показать свой уровень и попасть в основу своих клубов.

Потолок зарплат поднимут, чтобы «Северсталь», «Куньлунь» и прочие стабильные финансовые гиганты смогли подписать всех желаемых суперзвёзд. Макдэвид с Драйзайтлем — в Тольятти, Кросби и Малкин — в Магнитогорске, Бедард — в Сочи, а Пастрняк и Маршан — в Нижнекамске.

НХЛ в это время будет кусать локти. Это наверняка пойдёт на пользу КХЛ и отечественному хоккею, а хоккей североамериканский наконец падёт!

Так и будет.

Наверняка.

***

Для тех, кто дочитал до этого момента.

Спокойно. Это шутка.

Однако стоит понимать: если в ЦСКА всё же наплюют на соглашение Федотова с «Филадельфией» или Мичков забьёт на контракт со СКА, начнётся хаос. Абсолютный. И ударит он в первую очередь по КХЛ.

Прежде всего наши хоккеисты — подобно легионерам в футбольной РПЛ — получат возможность закрывать глаза на действующие контракты и спокойно уезжать в НХЛ. Ведь теперь в КХЛ неожиданно начали искать странные лазейки в меморандуме, чего не могут одобрить в Северной Америке. Близится появление нового неприятного прецедента, который будет работать в обе стороны. И, очевидно, хуже от этого станет именно КХЛ.

Во-первых, российские хоккеисты в любой момент смогут уехать в НХЛ. Во-вторых, у игроков появится ещё один способ выкручивать руки руководителям команд КХЛ во время переговоров. В-третьих, уровень Континентальной хоккейной лиги упадёт ещё сильнее, ведь клубы уже сейчас достаточно сильно ограничены — благодаря лимиту и изначально сильному финансовому расслоению. Наконец, это может привести к своеобразному «железному занавесу» в КХЛ: игроки постоянно будут под присмотром, никаких отпусков за границей и тому подобного.

А после этого лучшие — как в эпоху СССР сделал Александр Могильный или даже как во времена России 2000-х, не отошедшей от суровых 1990-х, пришлось поступить Евгению Малкину — будут тайно сбегать в НХЛ. Любыми способами.

Да и в НХЛ, думается, будут заранее прописывать штрафы в контрактах или вовсе опасаться подписывать и драфтовать россиян.

Европейцы же, играющие в НХЛ, желая сменить обстановку, будут отдавать предпочтение скорее родным странам — и явно не КХЛ.

Иными словами, начнётся неконтролируемый хаос, любые попытки контролировать который приведут лишь к значительным ухудшениям.

Иван Федотов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Считают ли в ЦСКА это достойной платой за сохранение Федотова? Того самого Федотова, который уже всё выиграл с армейцами и, очевидно, готов к новым, более серьёзным вызовам.

Стоит ли мечта Мичкова таких последствий? Того самого Мичкова, который осознанно ставил подпись под долгосрочным контрактом со СКА.

Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Усиление команды достойными кандидатами — это, безусловно, важно. Мечты и высокие цели — это так же важно. Но что ещё важнее — уважать договорённости. Особенно во времена, когда теряют всякий вес не только слова, но и правила, контракты, закон.

А ещё важно уметь общаться. Если Федотов хочет остаться в ЦСКА — армейцы же могут попытаться договориться с «Филадельфией». Если Мичков хочет уехать в НХЛ уже в ближайшее время — Матвей может поговорить со СКА.

Всегда можно общаться и совместными усилиями искать выход из проблемных ситуаций. Ведь это в интересах каждой из сторон, не так ли?