Бабаев: после контракта Федотова с ЦСКА начнётся режим, который нам не хотелось бы видеть

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев отреагировал на подписание контракта с ЦСКА вратарём Иваном Федотовым. Вчера, 8 июля, КХЛ официально зарегистрировала соглашение голкипера с армейским клубом.

«Не считаю, что сейчас что-то происходит. Пока это разговоры. Нужно ждать ситуацию, когда он начнёт тренироваться в ЦСКА и сыграет первый матч. После этого уже можно будет что-то говорить: нарушил ли что-то ЦСКА или наоборот. На данный момент Федотов подписал контракт, его зарегистрировали. У нас нет отношений с НХЛ. Всё станет понятно, когда начнутся официальные соревнования.

Если признают, что в НХЛ этот контракт действующий, а здесь ему разрешили выступать вопреки действующему соглашению, то в это будет втянута ИИХФ. Ну а после этого начнётся режим, который нам всем не хотелось бы видеть», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ известие о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.