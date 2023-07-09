Бабаев: после контракта Федотова с ЦСКА начнётся режим, который нам не хотелось бы видеть

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев отреагировал на подписание контракта с ЦСКА вратарём Иваном Федотовым. Вчера, 8 июля, КХЛ официально зарегистрировала соглашение голкипера с армейским клубом.
«Не считаю, что сейчас что-то происходит. Пока это разговоры. Нужно ждать ситуацию, когда он начнёт тренироваться в ЦСКА и сыграет первый матч. После этого уже можно будет что-то говорить: нарушил ли что-то ЦСКА или наоборот. На данный момент Федотов подписал контракт, его зарегистрировали. У нас нет отношений с НХЛ. Всё станет понятно, когда начнутся официальные соревнования.
Если признают, что в НХЛ этот контракт действующий, а здесь ему разрешили выступать вопреки действующему соглашению, то в это будет втянута ИИХФ. Ну а после этого начнётся режим, который нам всем не хотелось бы видеть», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.
Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига направляла в КХЛ известие о том, что контракт российского вратаря Ивана Федотова с «Филадельфией Флайерз» будет действителен на сезон-2023/2024.
- 9 июля 2023
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:20
-
10:55
-
10:35
-
10:11
-
09:25
-
08:50
-
08:25
-
00:50
- 8 июля 2023
-
23:58
-
23:36
-
23:14
-
22:47
-
22:41
-
22:24
-
22:15
-
22:03
-
21:37
-
21:06
-
21:00
-
20:53
-
20:44
-
20:31
-
19:47
-
19:42
-
19:24
-
18:57
-
18:37
-
18:27
-
18:11
-
17:49