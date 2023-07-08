«Абсолютно по регламенту!» Первое интервью с президентом ЦСКА по громкому делу Федотова

ЦСКА всё-таки подписал контракт с голкипером Иваном Федотовым, который последний год проходил службу в армии. Красно-синих не смутила ни пауза в карьере вратаря, ни контрактные обязательства Федотова перед «Филадельфией», о которых говорили и во «Флайерз», и в НХЛ. Вполне возможно, вся эта история создаст прецедент, последствия которого могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Однако президент ЦСКА Игорь Есмантович убеждён, что сделка была оформлена в полном соответствии с регламентом, и никаких вопросов быть не может. Так же, как и в отношении спортивной формы Федотова после армии.

— Игорь Вячеславович, поздравляем вас со сделкой по Ивану Федотову!

— Почему нас? Всех россиян поздравлять надо!

— Как бы вы объяснили ситуацию, всё ли было сделано правильно и законно?

— Я никак объяснять ситуацию не собираюсь. И не комментирую слова Билла Дэйли, в этом нет смысла. Со стороны ЦСКА всё было сделано абсолютно по регламенту! Были затребованы документы, связанные с лигой, НХЛ. Они в открытом доступе. Коллективное соглашение между профсоюзом, агентами и так далее. Всё было проработано. Было письмо от федерации, было письмо от «Филадельфии», которое было расписано пунктами, с которыми нужно было работать в части, касающейся юридического статуса контракта. Мы их обработали, сделали заключение, экспертизу. В рамках обоснованной позиции послали в НХЛ.

— Быстро ли договорились с самим Федотовым?

— Слово «быстро» — немного некорректно. Что это значит: минута или день? Спокойно договорились, Федотову был предложен контракт, и Ваня с удовольствием отреагировал, подписал его в официальном порядке в присутствии агента. Сейчас есть новая форма недавно вступившего в силу контракта, где агент подписывает сделку вместе с игроком и клубом. Агент должен быть сертифицирован. Лига с каждым годом улучшает, делает апгрейд юридического статуса и тех вещей, которые ведут к правильному — с моей стороны — пониманию. Всё сделано было официально, спокойно. А как ещё могло быть?

— Не беспокоит ли вас, что Федотов пропустил целый год?

— Ну как вы считаете, если мы предложили Ваньке двухлетний контракт? Конечно, мы к этой ситуации относимся скрупулёзно и профессионально, но каких-то колебаний, что он не справится или как быстро он войдёт, у нас нет. Мы Ване полностью доверяем, понимаем его профессиональные качества, характер, его хоккейную форму. Поэтому всё взвесили и пришли к общему мнению. У нас по Ване никаких сомнений нет. Да и не было.

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О подписании ЦСКА Федотова высказался и капитан армейцев Никита Нестеров. «Очень рады, что Ваня Федотов возвращается в ЦСКА. Это вратарь высокого уровня! Уверен, что он поможет нашей команде в предстоящих сезонах. Нет сомнений, что он быстро наберёт форму и сможет полноценно подготовиться к старту чемпионата. Убеждён, что при подписании документов были соблюдены все необходимые нормы и процедуры. Ждём Ваню в команде, всегда поддержим — мы одна команда!» — заявил Нестеров.