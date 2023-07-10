Чемпион АХЛ прошлого сезона Анас перейдёт в минское «Динамо»
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Минское «Динамо» объявило, что клубом достигнута договорённость о подписании контракта с Сэмом Анасом.
«30-летний канадский нападающий минувший сезон провел в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Беарз» в АХЛ. И вместе с экс-динамовцем Алексеем Протасом дошёл до победы в финале. Он был лидером «медведей». В регулярке 41 матч, 21 (13+8) очко с показателем полезности «-3». В плей-офф – 20 игр, 12 (4+8) баллов, «-2».
Ранее выступал за «Ютику», «Айову». Суммарно в АХЛ: 447 игр, 339 очков (118+221). Также выступал за команды юниорских и студенческих лиг, становился чемпионом NCAA. Добро пожаловать, Сэм!» — сказано в сообщении клуба.
Также минское «Динамо» объявило о подписании контракта с экс-защитником «Металлурга» Коди Кёрраном.
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