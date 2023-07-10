«Торпедо» объявило о переходе защитника молодёжной сборной России
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«Торпедо» в официальном телеграм-канале объявило о переходе 18-летнего защитника «Трактора» и молодёжной сборной России Артёма Проничкина.
«Желаем Артёму успехов в системе «Торпедо»! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении.
Проничкин был капитаном и лидером своего клуба, когда выступал среди юниоров. В 16 лет состоялся дебют защитника в Молодёжной хоккейной лиге. Проничкин три сезона выступал в МХЛ, играя за «Белых Медведей». В общей сумме защитник принял участие в 119 встречах в этом турнире, забросив пять шайб и отдав 10 результативных передач при показателе полезности «+18». В прошлом году игрок дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге. Сейчас защитник является хоккеистом молодёжной сборной России.
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