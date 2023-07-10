Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» объявило о переходе защитника молодёжной сборной России

«Торпедо» объявило о переходе защитника молодёжной сборной России
Комментарии

«Торпедо» в официальном телеграм-канале объявило о переходе 18-летнего защитника «Трактора» и молодёжной сборной России Артёма Проничкина.

«Желаем Артёму успехов в системе «Торпедо»! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении.

Проничкин был капитаном и лидером своего клуба, когда выступал среди юниоров. В 16 лет состоялся дебют защитника в Молодёжной хоккейной лиге. Проничкин три сезона выступал в МХЛ, играя за «Белых Медведей». В общей сумме защитник принял участие в 119 встречах в этом турнире, забросив пять шайб и отдав 10 результативных передач при показателе полезности «+18». В прошлом году игрок дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге. Сейчас защитник является хоккеистом молодёжной сборной России.

Материалы по теме
Генменеджер «Торпедо»: мы не видим в СКА усилений. Не готовы платить игроку по 65–75 млн
«Финансово они потеряли». В «Торпедо» рассказали, почему обменяли братьев Федотовых в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023