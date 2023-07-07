Генменеджер «Торпедо»: мы не видим в СКА усилений. Не готовы платить игроку по 65–75 млн

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире в телеграм-канале нижегородцев ответил на вопрос, почему команда решила обменять Максима и Илью Федотовых в СКА на денежную компенсацию.

«Неужели у СКА никого не могли взять игроков? Ребят, я вас поздравляю, сегодня 7 июля, и «Торпедо» находится в ситуации, когда может собирать по 200 млн с их игроков. К деньгам пришли следующим образом: эта сделка напрашивалась. Да, если бы в своё время по кому-нибудь в СКА можно было работать, то сейчас мы не видим там усилений или достойных кандидатов по соотношению цена–качество.

Мы не готовы платить игроку по 65–75 млн рублей. Сейчас любой другой бы шаг внёс проблемы. Эти деньги помогают нам чувствовать себя лучше и использовать на трансферы, если мы увидим достойных игроков», — сказал Гафуров.