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Рябыкин — о новом правиле КХЛ: провокаций будет меньше, хоккей станет чище

Рябыкин — о новом правиле КХЛ: провокаций будет меньше, хоккей станет чище
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Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о новом правиле КХЛ, согласно которому игрок, сбросивший перчатки, не получит 10-минутное удаление, если оппонент отказался от драки.

«На мой взгляд, отмена 10-минутного штрафа игроку, который сбросил перчатки и вызов которого соперник не принял, пойдёт на пользу нашему хоккею. В нашем хоккее ещё остаются игроки, которые любят поговорить и попровоцировать. В принципе у них есть определённая роль, в каких-то случаях она идёт на пользу команде.

Раньше эти игроки могли наговорить каких-то вещей, спровоцировать — и тут же уехать в сторону. При этом соперник сбрасывал перчатки и получал штраф. Теперь таких провокаций будет меньше, хоккей станет почище. При этом не думаю, что увеличится количество драк», – цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Напомним, недавно КХЛ внесла ряд изменений в правила, которые будут действовать со следующего сезона.

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