КХЛ объявила об изменениях в ряде правил на сезон-2023/2024

КХЛ на официальном сайте объявила об изменении ряда правил на будущий сезон.

Во-первых, судьи смогут давать малый штраф за открытые калитки в том случае, если хоккеист соперников получит травму в этом эпизоде. Во-вторых, из правил о драках уберут пункт, согласно которому арбитры накладывают 10-минутный штраф за снятие элементов экипировки, если соперник не принял вызов и отказался драться. В-третьих, если атакующий игрок в результате воздействия на него со стороны защищающегося игрока сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается.

Кроме того, было введено правило, опробованное в МХЛ в сезоне-2022/2023. Теперь игрокам запрещено держать шайбу больше трёх секунд в трапеции за своими воротами. В случае первого нарушения следуют остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, а в последующих — малый штраф.

Наконец, последнее изменение коснётся возможностей арбитров при просмотре видео для подтверждения решений о наложении больших штрафов. Так, в случае если во время видеопросмотра было обнаружено любое другое нарушение со стороны любого игрока, то судьи смогут дополнительно накладывать штрафы. Кроме этого, судьи смогут по нарушениям, по которым предусмотрено наложение штрафа в две минуты или «5+20», накладывать просто пятиминутный штраф.