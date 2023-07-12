«Лада» представила альтернативный логотип в честь возвращения в КХЛ

В честь возвращения «Лады» в КХЛ клубом было принято решение создать альтернативный логотип.

Фото: ХК «Лада»

Фото: ХК «Лада»

«Мы рады представить альтернативный логотип хоккейного клуба «Лада», а также обновлённый логотип нашего талисмана – филина, ставшего ещё более брутальным, мощным, бесстрашным и грозным для соперников.

Логотипы обязательно появятся в новой линейке атрибутики и при визуальном оформлении арены, но мы не забываем и про основной логотип, который остаётся в использовании», — сказано в сообщении клуба.

Первые контрольные игры «Лада» проведёт 28 и 29 июля в родных стенах, соперником станет альметьевский «Нефтяник». Далее автозаводцы отправятся в гости к «Ак Барсу» и «Нефтехимику», эти матчи состоятся 5 и 6 августа соответственно.