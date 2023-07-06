СКА обменял в «Ладу» девятерых хоккеистов на денежную компенсацию

Хоккейные клубы «Лада» и СКА совершили обмен, в результате которого тольяттинский клуб в обмен на денежную компенсацию получил вратаря Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова; нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, «Лада» получила права на Грязнова, Калабушкина, Колтыгина и Попугаева.