СКА обменял в «Ладу» девятерых хоккеистов на денежную компенсацию
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Хоккейные клубы «Лада» и СКА совершили обмен, в результате которого тольяттинский клуб в обмен на денежную компенсацию получил вратаря Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова; нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.
Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, «Лада» получила права на Грязнова, Калабушкина, Колтыгина и Попугаева.
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