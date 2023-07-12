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Подписание Орлова — одно из ключевых для «Каролины» в текущем межсезонье по версии НХЛ

Подписание Орлова — одно из ключевых для «Каролины» в текущем межсезонье по версии НХЛ
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Журналист Том Гулитти в статье для сайта Национальной хоккейной лиги назвал ключевые приобретения «Каролины Харрикейнз» в текущем межсезонье. Одним из таких приобретений является защитник Дмитрий Орлов.

«Орлов, которому 23 июля исполнится 32 года, 1 июля подписал двухлетний контракт. У него рекордные для себя в карьере НХЛ количество передач (29) и очков (36) в 66 играх прошлого сезона, в том числе 17 (4+13) очков в 23 играх за «Бостон Брюинз». Орлов, скорее всего, будет играть слева во второй или третьей паре защиты «Каролины», но он также способен играть справа», — сказано в статье.

Ещё одним ключевым приобретением для «ураганов» Гулитти назвал форварда Майкла Бантинга, который прошлый сезон провёл в «Торонто Мэйпл Лифс».

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