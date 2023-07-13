Глава Ассоциации агентов КХЛ: надеемся, что взаимодействие с НХЛ сохранится

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов надеется, что у лиги сохранится взаимопонимание с НХЛ. Ранее КХЛ зарегистрировала контракт ЦСКА с вратарём Иваном Федотовым. В НХЛ эту ситуацию назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Филадельфией».
«Несмотря на то что на днях Билл Дэйли сказал, что меморандум между НХЛ и КХЛ о взаимном уважении контрактов в предыдущем сезоне не подписывался и на сегодняшний день отсутствует, стороны при этом продолжают придерживаться принципов ранее действующего документа, что также подтвердила и КХЛ. Ассоциация хоккейных агентов КХЛ считает это позитивным моментом в отношениях между лигами и выражает надежду, что это взаимодействие сохранится.
В случае если всё же действие положений меморандума будет приостановлено и стороны примут решение о несоблюдении ранее действующих договорённостей, то, по нашему мнению, это может негативно отразиться не только на деятельности хоккейных агентов, но и на деятельности хоккейных клубов. Поэтому, повторюсь, Ассоциация надеется, что принципы ранее действующего меморандума будут работать и дальше», – цитирует Меркулова «РБ Спорт».
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