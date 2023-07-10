Новый поворот в скандальном деле Федотова. Вратарю запретит играть в России… ФХР?

Дело Ивана Федотова продолжает раскручиваться и обрастать новыми деталями. Напомним, несколько дней назад КХЛ зарегистрировала контракт отслужившего вратаря с ЦСКА, несмотря на утверждения из НХЛ, что у Ивана есть действующий и обязательный договор с «Филадельфией». Президент армейцев рассказал, что ЦСКА поступил в соответствии с законом, так как «Флайерз» не предоставили российскому клубу бумажную версию контракта, а КХЛ заявила, что продолжает уважать контракты НХЛ, несмотря на отсутствие меморандума, но считает, что случай Федотова не попадает под его действие, так как у вратаря нет действующего подписанного соглашения с клубом НХЛ на следующий сезон «в том смысле, который заложен в документе».

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Пока весь хоккейный мир по обе стороны Атлантики рассуждал, как эта история повлияет на будущие отношения двух лиг и насколько часто теперь талантливые россияне с действующими контрактами в КХЛ будут сбегать в Америку, в дело вмешалась третья сторона – Федерация хоккея России. Организация, возглавляемая Владиславом Третьяком, выпустила очень неожиданное заявление.

«Вратарь Иван Федотов заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в апреле 2022 года. К исполнению своих контрактных обязательств он не приступил, так как проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил РФ.

По окончании военной службы, летом 2023 года, Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА. Новый договор был зарегистрирован в базе Центрального информационного бюро Континентальной хоккейной лиги.

Федерация хоккея России оценивает ситуацию как неоднозначную, требующую детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова — и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в Чемпионате КХЛ.

ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ, так как нарушение регламентов и правил может привести к негативным последствиям для российского хоккея», — сказано в заявлении.

ФХР, по сути, грозит Федотову запретом выступать в России в следующем сезоне! И не просто в России, а в ЦСКА, за который открыто болеет глава федерации. Как это вообще понимать? Я имею в виду, как понимать, что всегда ратовавшая за максимальное присутствие россиян в родном чемпионате организация вдруг вспоминает о главенствующей силе закона, когда речь идёт о «делёжке» хоккеиста между КХЛ и НХЛ?

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При всём уважении, но как-то не припомнить примеров, когда бы ФХР заняла столь адекватную позицию в каком-либо вопросе. Сейчас же наша федерация выступила с чётким и взвешенным посылом, призвав не торопиться в столь щекотливом и непростом инциденте. Действительно, нужно разобраться и с НХЛ, и с КХЛ, и с ИИХФ, а затем принять окончательное решение в соответствии с законом. Возможно, «Филадельфии» сейчас и правда не нужен пропустивший год Федотов, а вот ЦСКА знакомый голкипер просто необходим, чтобы закрыть позицию первого номера. Однако вопрос нужно решить не по понятиям, а по закону, и очень здорово, что это поняли в ФХР.

Но всё же – почему? Возможно, в федерации осознали масштаб хаоса, который начнётся, если отношения между НХЛ и российским чемпионатом вернутся на уровень 1990-х и начала нулевых. ФХР сильно проиграет, если останется не только без международных турниров, но и без талантливых кадров, которые сначала убегут в Америку, а затем станут «отказниками» сборной, когда Россию вернут на ЧМ и ОИ.

Вероятно также, что в ФХР просто не видят смысла дополнительно обострять отношения с ИИХФ, нарушая правила международных переходов. ФХР остаётся членом Международной федерации хоккея (и должна им оставаться), а значит – подчиняется её законам. Предлагать послать ИИХФ куда подальше – глупо и бессмысленно. Всем должно быть понятно, что сборная России пропускает последние ЧМ не из-за каких-то прихотей Люка Тардифа или кого-то ещё, а из-за геополитических реалий современности. По-другому прямо сейчас просто не может быть, и искать выход из этой ситуации точно не ИИХФ. Напротив, нужно пытаться заработать очки в свою пользу, и сейчас ФХР, вставая в позу по вопросу Федотова, как раз это и делает.

Наконец, никуда не деться от конспирологических теорий. Не секрет ведь, что внутри ФХР за влияние в российском хоккее перманентно сражаются несколько так называемых «башен», и от того, кто из них победит в подковёрной борьбе в тот или иной момент, зависят многие важные решения. Мы, например, подробно рассказывали, как выбирали главного тренера на ОИ-2022.

Возможно, и сейчас какая-то из «башен» вырвалась вперёд «под ковром» и решила насолить ЦСКА, которому без Федотова придётся заходить в сезон с совсем не чемпионского уровня вратарской бригадой.

Но это всё домыслы, которые пока не стоит обсуждать всерьёз из-за отсутствия информации. Будем надеяться, что за заявлением ФХР стоял исключительно здравый смысл. Ну а в деле Федотова ещё действительно предстоит детально разобраться и в конце концов поступить по закону.