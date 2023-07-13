«Лада» заключила пробные соглашения с рядом хоккеистов, сообщает пресс-служба клуба. В состав тольяттинской команды попробуют пробиться шесть игроков: защитники Николай Демидов, Никита Лисов и нападающие Андрей Алексеев, Артём Давыдкин, Михаил Ромаев, Радель Фазлеев.
Демидов прошлый сезон начинал в «Северстали» и, отметившись одной голевой передачей в семи играх регулярного чемпионата КХЛ, затем перебрался в курганское «Зауралье» – за 32 матча в ВХЛ защитник заработал 5 (1+4) баллов за результативность.
Лисов в ходе сезона-2022/2023 сыграл в КХЛ пять матчей за «Витязь» без набранных очков.
Алексеев в прошедшем сезоне принял участие в трех матчах хабаровского «Амура» в КХЛ, но не заработал очков, а также провел 9 игр за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ – по итогам этих встреч нападающий заработал 2 (0+2) балла за результативность.
Давыдкин на протяжении всего прошлого сезона защищал цвета клуба «Юнисон-Москва» из Первенства НМХЛ и в общей сложности форвард набрал 34 (17+17) очка за 46 матчей
Ромаев ранее выступал за молодежные команды «Русские Витязи» и «Сибирские Снайперы», а также за «Южный Урал», «Сибирь» и «Сочи». Сезон 2022/2023 нападающий пропустил по состоянию здоровья.
Фазлеев на протяжении последних лет играл в ВХЛ – в прошлом сезоне форвард провел 32 матча за альметьевский «Нефтяник» и заработал 6 (3+3) очков.
Ранее «Лада» сообщила о заключении контрактов с четырьмя хоккеистами.
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