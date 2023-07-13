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Генменеджер «Трактора» прокомментировал подписание контракта с нападающим Поповым

Генменеджер «Трактора» прокомментировал подписание контракта с нападающим Поповым
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков оценил подписание контракта с нападающим
Егором Поповым.

«Егор – цепкий праворукий нападающий, который может сыграть как с краю, так и в центре. Его приход добавит нашей команде агрессии и конкуренции за место в составе. Уверен, что в «Тракторе» Попов получит возможность выйти на новый профессиональный уровень», — цитирует Волкова пресс-служба «Трактора».

Попов – воспитанник тюменского хоккея. Последние два года Егор провёл в нижнекамском «Нефтехимике». В прошедшем сезоне он сыграл за нижнекамский клуб 64 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав в них 18 (6+12) очков и установив личный рекорд результативности в Континентальной хоккейной лиге.

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