Московское «Динамо» обменяло форварда Ивана Игумнова в «Авангард»

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило об обмене с «Авангардом».
В омскую команду отправился нападающий Иван Игумнов. Столичный клуб получил денежную компенсацию и права на защитника Артёма Кулакова.
Кроме того, отмечается, что «Авангард» заключит с Игумновым новый двухлетний контракт.
Напомним, форвард является воспитанником динамовской школы. Игумнов всю карьеру провёл в «Динамо». Нападающий был капитаном молодёжной команды москвичей. В Континентальной хоккейной лиге игрок принял участие в 377 встречах, в которых забросил 36 шайб и отдал 53 передачи, суммарно набрав 89 очков.
Артем Кулаков родился и начал заниматься хоккеем в Уссурийске, затем перебрался в школу «Амура», а оттуда — в Санкт-Петербург. Регулярно вызывался в юниорские сборные России. На импорт-драфте CHL летом 2020-го был выбран «Эри» под 82-м номером. Последние два сезона провёл в юниорских лигах Северной Америки.
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