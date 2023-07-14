Московское «Динамо» обменяло форварда Ивана Игумнова в «Авангард»

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Московское «Динамо» на официальном сайте объявило об обмене с «Авангардом».

В омскую команду отправился нападающий Иван Игумнов. Столичный клуб получил денежную компенсацию и права на защитника Артёма Кулакова.

Кроме того, отмечается, что «Авангард» заключит с Игумновым новый двухлетний контракт.

Напомним, форвард является воспитанником динамовской школы. Игумнов всю карьеру провёл в «Динамо». Нападающий был капитаном молодёжной команды москвичей. В Континентальной хоккейной лиге игрок принял участие в 377 встречах, в которых забросил 36 шайб и отдал 53 передачи, суммарно набрав 89 очков.

Артем Кулаков родился и начал заниматься хоккеем в Уссурийске, затем перебрался в школу «Амура», а оттуда — в Санкт-Петербург. Регулярно вызывался в юниорские сборные России. На импорт-драфте CHL летом 2020-го был выбран «Эри» под 82-м номером. Последние два сезона провёл в юниорских лигах Северной Америки.