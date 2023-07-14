«Царь-пушка» снова с нами!» Чемпион России Кутейкин вошёл в тренерский штаб «Спартака»

«Спартак» в официальном телеграм-канале сообщил, что Андрей Кутейкин войдёт в тренерский штаб команды. Бывший защитник москвичей станет тренером по развитию игроков.

«Царь-пушка» снова с нами! Мастер незабываемых голов из средней зоны завершал богатую на победы карьеру тремя сезонами в московском «Спартаке» (2018–2021), где был капитаном команды в сезоне-2018/2019 и дарил нашим болельщикам неповторимые эмоции после своих фирменных шайб как «из пушки» в столичных дерби с ЦСКА и «Динамо»! Поздравляем Андрея Васильевича с возвращением в «Спартак» и желаем успехов в новой работе тренера!» — говорится в сообщении.

Напомним, Кутейкин в последний раз выходил на лёд в ноябре 2020 года. Сезон-2021/2022 защитник пропустил полностью. Кутейкин становился обладателем Кубка Гагарина дважды: с «Салаватом Юлаевым» в 2011-м и со СКА в 2015-м.