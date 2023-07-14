Председатель правления ФК «Зенит» А. Медведев стал председателем совета директоров СКА

СКА на официальном сайте сообщил об изменениях в составе совета директоров клуба.

Прежде всего, новым председателем совета директоров стал Александр Медведев, занимающий пост председателя правления футбольного клуба «Зенит». Специалист сменил Геннадия Тимченко, работавшего 12 лет на этой должности. Кроме того, членом совета директоров стал заслуженный тренер России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов.

«Руководство, команда, все сотрудники СКА искренне благодарят Геннадия Николаевича Тимченко за годы плодотворной работы на посту председателя совета директоров клуба. За эти 12 лет произошло становление СКА как признанного гранда КХЛ, армейцы дважды стали обладателями Кубка Гагарина, выиграли чемпионат России, трижды завоевали Кубок Континента. Клуб прошёл длинный путь и уверенно показывает результат: построена собственная современная тренировочная база, запущена и активно развивается Академия СКА, а молодёжь, которую растит клубная система, по праву считается сильнейшей в стране — команда «СКА-1946» в 2022 году стала обладателем Кубка Харламова, а в 2023-м воспитанники Академии завоевали Кубок чемпионов сразу в двух возрастах», — говорится в сообщении.

«Хотел бы поблагодарить всех за совместную плодотворную деятельность на благо хоккейного клуба СКА, во многом определившего пути развития профессионального хоккея в России и внёсшего значительный вклад в достижения Национальной сборной команды России по хоккею. Желаю вам новых хоккейных достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи!» — приводит слова Тимченко официальный сайт СКА.