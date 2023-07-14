Молодёжную команду СКА возглавит экс главный тренер «Спартака» и «Авангарда» Герман Титов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале сообщил, что молодёжную команду «Академия СКА-Юниор» возглавит экс-наставник «Спартака», «Авангарда» и «Трактора» Герман Титов.

«Самое время представить тренерский штаб команды МХЛ «Академия СКА-Юниор», которая будет выступать в Красногорске.

Команда МХЛ — первый шаг для молодых игроков на пути во взрослый хоккей, и очень важно, чтобы все аспекты становления хоккеиста, его гармоничное развитие, дальнейший прогресс соответствовали самому высокому уровню. В тренерский штаб «Академии СКА-Юниор» вошли сильные хоккейные специалисты, имеющие большой опыт в развитии и становлении молодых игроков. Для нас очень важна коммуникация внутри всей клубной системы. Конечно же, и я, и другие тренеры основной команды будем курировать все процессы в «Академии СКА-Юниор», как делаем это всегда во всех командах.

Команду возглавит Герман Михайлович Титов — заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Олимпиады и чемпион мира, имеющий десятилетний опыт работы в КХЛ. Старшим тренером команды назначен Антон Андреевич Кадейкин, входивший в тренерский штаб «СКА-1946», а также возглавлявший команду «СКА-Варяги» в сезоне-2022/2023. Тренером команды станет Александр Александрович Павлов — воспитанник петербургского хоккея, серебряный и бронзовый призёр первенства России. За общую физическую подготовку команды будет отвечать Дмитрий Чалышев, имеющий богатый опыт работы с нашей молодёжкой.

Удачи в сезоне!» — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля стало известно о создании новой молодёжной команды СКА — «Академии СКА-Юниор». Клуб был создан на базе «СКА-Варяги». Команда будет выступать в Красногорске, а домашним стадионом станет «Ледовая арена имени В. В. Петрова».