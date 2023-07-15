«Барыс» заключил двусторонние контракты с двумя казахстанскими нападающими

Хоккейный клуб «Барыс» заключил контракты с нападающими Абаем Мангисбаевым и Ансаром Шайхмедденовым. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, двустороннее соглашение с Мангисбаевым рассчитано на два сезона, а с Шайхмедденовым — на один сезон.

Мангисбаев находится в системе «Барыса» с 2017 года. В прошлом сезоне габаритный нападающий выступал за «Номад», в составе которого сыграл 36 матчей и набрал пять (3+2) очков. В мае Абай дебютировал в сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

Шайхмедденов является воспитанником школы «Барыса», прошедшим все команды клубной системы. В прошлом году форвард провёл первый полноценный сезон в КХЛ. За 53 встречи он забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.