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21-летний форвард Шайхмедденов: «Барыс» сделал предложение, но оно меня не устраивает

21-летний форвард Шайхмедденов: «Барыс» сделал предложение, но оно меня не устраивает
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Форвард сборной Казахстана и «Барыса» Ансар Шайхмедденов рассказал о вариантах продолжения игровой карьеры.

«Варианты есть. Всё ещё обдумываем и решаем. Время покажет. «Барыс» сделал предложение, но оно меня не устраивает. В другие клубы КХЛ я не могу переходить. Но есть варианты в Европе и за океаном. От некоторых я уже отказался. В любом случае я за развитие и прогресс», — заявил Шайхмедденов в интервью Legalbet.

21-летний Шайхмедденов выступал за «Барыс» на протяжении двух сезонов. В регулярном чемпионате КХЛ-2022/2023 форвард провёл 53 матча, забросив в них три шайбы и отдав пять голевых передач.

Генеральная прокуратура Казахстана потребовала от МВД провести комплексную и полную проверку «Барыса».

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