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Герсонский: на тренировках «Авангарда» Ягр не напрягался на полную

Герсонский: на тренировках «Авангарда» Ягр не напрягался на полную
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Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал о тренировках чешского нападающего Яромира Ягра во время выступлений за омичей.

«Когда Ягр пришёл в «Авангард», он уже был двукратным обладателем Кубка Стэнли и ярчайшей звездой. Такие игроки появляются крайне редко. Но по совместной работе с ним могу сказать одно — в тренировочных занятиях, которые проходили на льду, Ягр мог бы работать и лучше. Но это, насколько понимаю, связано с тем, что он уделял большое внимание развитию индивидуальной технической подготовки, для чего оставался дополнительно после занятий. Поэтому и не напрягался на полную на тренировках, чтобы потом были силы поработать ещё больше», — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

В КХЛ Ягр провёл 181 матч, в которых набрал 165 очков — забросил 73 шайбы и отдал 92 результативные передачи. Чешский нападающий выступал в КХЛ с 2008 по 2011 год.

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