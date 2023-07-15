Иван Барбашёв встретился с Владимиром Тарасенко, они сфотографировались с Кубком Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв встретился с Владимиром Тарасенко, сообщается в социальных сетях жены экс-форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Яны Тарасенко.
Женщина выложила совместную фотографию. Барбашёв привёз Кубок Стэнли. Они с Тарасенко сделали совместное фото семьями.
Фото: Социальные сети Яны Тарасенко
Напомним, Барбашёв и Тарасенко вместе выступали за «Сент-Луис Блюз» в течение шести лет. Иван играл за «блюзменов» с 2017 года, Владимир — с 2013-го. Обоих хоккеистов обменяли в ходе сезона-2022/2023.
Тарасенко перешёл из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
Россиянин попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. Ранее, в 2019 году Кубок Стэнли покорился Барбашёву в составе «Сент-Луис Блюз».
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