New York Post: у Тарасенко было четыре предложения на сумму до $ 6 млн, но он отверг все

Журналист New York Post Ларри Брукс поделился информацией о ситуации российского нападающего Владимира Тарасенко с новым контрактом.

«Не совсем понимаю, куда Владимир Тарасенко с этим клонит.

Ранее сообщали, что у 31-летнего нападающего было предложение о долгосрочной сделке на сумму $ 5,5 млн в год, которую должен был заключить с «Каролиной». У него было четыре солидных предложения от клубов, находящихся на разных уровнях в борьбе за Кубок Стэнли, на сумму до $ 6 млн за год. Тарасенко не только отверг их все как недостаточно хорошие, но и затем уволил агента Пола Теофаноса.

Да, перейдя в «Рейнджерс» в дедлайн, Тарасенко — которого тогдашний главный тренер Жерар Галлан почти преступно не использовал в серии с «Нью-Джерси» — очень хотел остаться в Нью-Йорке, но это никогда не было реальным. Вероятно, Владимир понял это, когда ему не было сделано ни одного предложения до того, как он вышел на открытый рынок.

Эта ситуация не из разряда «Тарасенко заявил, что будет играть на Бродвее, предоставив чрезвычайную скидку по однолетнему контракту». Да и почему он должен был? Было — хотя не должно было быть — какое-то недоумение в отношении дальнейшего направления развития «рейнджеров».

Это был худший год, чтобы выйти на рынок свободных агентов, но №91, кажется, стремится к выгодной сделке. Предложения Тарасенко по-прежнему будут поступать, его теперь представляют Пэт Бриссон из CAA и Джей Пи Барри. После обмена Дебринкэта «Оттава», скорее всего, станет главным кандидатом. Ожидайте, что Ламорелло вмешается, если он сможет избавиться от нескольких контрактов. «Каролина» не отступит.

Тарасенко — хороший игрок и товарищ по команде. Возможно, всё у него всё ещё впереди, но это, пожалуй, самый странный сценарий со свободным агентом с тех пор, как агент Микаэля Нюландера, Майк Гиллис, согласился на контракт с «Ойлерз» в 2007 году только для того, чтобы центрфорвард отступил (очевидно, потому что больше никто в семье не хотел сопровождать его в Эдмонтон) и заключил сделку на меньшую сумму с «Вашингтоном», — приводит слова Брукса New York Post.