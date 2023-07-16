Один из главных проспектов «Баффало» — о россиянах команды: они такие умные хоккеисты

Нападающий и один из самых перспективных хоккеистов «Баффало Сэйбрз» Зак Бенсон, выбранный «клинками» в первом раунде драфта-2023 под общим 13-м номером, поделился мнением о российских хоккеистах команды — форварде Викторе Неучеве и защитнике Никите Новикове.
«Они такие умные хоккеисты. Здорово играть с ними и наблюдать за их выступлениями. Они иногда создают такие моменты, что ты говоришь: «Вау, это довольно впечатляюще!» — приводит слова Бенсона The Athletic.
Напомним, «Баффало» задрафтовал Неучева в 2022 году в третьем раунде под общим 74-м номером. Новиков был выбран «клинками» в 2021 году в шестом раунде под общим 188-м номером. Третьего россиянина системы «Сэйбрз», Александра Кисакова, задрафтовали в 2021 году во втором раунде под общим 53-м номером.
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