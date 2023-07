Наследник Овечкина и новый Кузнецов. Реакция Америки на россиян в лагере развития НХЛ

Пока в КХЛ команды начинают выходить из отпусков, в НХЛ в самом разгаре лагери развития для молодёжи. Конечно, обычно к ним приковано мало внимания в России, но это очень зря. Сразу несколько наших ребят попали на радары клубов.

Что сказали о «наследнике Овечкина» в «Вашингтоне»? Как Капризов заманивает нападающего «Металлурга» в НХЛ? Что говорят о «русской банде» в «Баффало»? Мы собрали главные реакции на наших ребят в одном материале.

«Алекс Овечкин great shot»

В лагерь развития «Вашингтона» прибыли сразу двое россиян — 19-летний Иван Мирошниченко и 21-летний Богдан Тринеев. Кроме того, там же был 19-летний швед с русскими корнями Александр Суздалев, которого «столичные» задрафтовали в 2022 году в третьем раунде под общим 70-м номером. Тринеева забрали ещё в 2020-м — в четвёртом раунде под 117-м номером. Очевидно, что основное внимание было приковано к Мирошниченко — как-никак выбор в первом раунде! Форварда задрафтовали в 2022-м под общим 20-м номером.

«Всё проходит вроде супер, — начал Мирошниченко. — Сильно устал. Думал, будет легче, но всё же тяжело. Пацаны все довольны, все улыбаются, все общаются, все дружно куда-нибудь ходят. Это супер. Чему научился? Сосредотачиваться, тренера слушать. Я языка не знаю, приходится прям смотреть и запоминать, что показывают. Ну а так пока что тяжеловато мне во всей этой атмосфере.

Иван Мирошниченко Фото: Ryan Remiorz/AP/ТАСС

Кто хорошо играет? Леонард, которого задрафтовали, хороший парень. Суздалев, Тринеев. Очень много хороших игроков».

На удивление Мирошниченко говорил на протяжении семи минут. За это время россиянин затронул много тем: кто ему помогает, как его самочувствие после победы над раком и какие сложности он испытывает в Северной Америке.

«Кто мне помогает на льду? Суздалев, когда мы вместе. Когда нет, никто мне не помогает (смеётся). Занимаюсь ли английским языком сейчас? Да, с репетитором занимаюсь. Но без практики тяжеловато, конечно, в России его учить. Думаю, когда буду уже здесь, пойдёт быстрее.

Как чувствую себя? У меня хорошее состояние — и физическое, и ментальное. Когда приехал, меня проверили и ещё раз убедились, что всё хорошо. Сейчас чувствую себя прекрасно. Вернул ли потерянный вес? Да, и даже больше (смеётся).

На кого равняюсь в своём броске? Алекс Овечкин great shot (Мирошниченко всё интервью говорил на русском с переводчиком, но эту часть произнёс на английском. Он рассмеялся, журналисты тоже. — Прим. «Чемпионата»). Маккиннон, Макдэвид, Овечкин. Вот на этих игроков, наверное. Они топовые. Хотелось бы, конечно, как они, играть. Буду стараться.

Говорил ли с Сашей Овечкиным в последнее время? С Орловым, с Саней Алексеевым говорил. С Ови и с Кузей нет. С Женей только после драфта мы здесь виделись.

Как решил, что сейчас правильное время приехать? В принципе, играть в Америке, попасть в НХЛ — моя мечта. Неважно, буду я проходить через «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата») или напрямую в команду НХЛ. Просто иду за мечтой.

Какие планы на год? Ожидаю сразу попасть в команду НХЛ, буду готовиться летом. Чтобы вопросов ни у кого не было. Конечно, там все мастера, играют уже долго, и это будет тяжело сделать. Но я постараюсь.

Что самое трудное для российского игрока в НХЛ? У меня уже был опыт игры на маленькой площадке. И на чемпионате мира, и на других турнирах. Поэтому, наверное, для меня будет сложным не столько перестроиться на нынешний хоккей, сколько привыкнуть к языку и всему быту. Это всё по-другому здесь», — поведал Мирошниченко пресс-службе «Вашингтона».

Богдан Тринеев Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Сама тренировка, кажется, прошла достаточно успешно. Мирошниченко тренировал свой известный мощный бросок во время мини-схваток в формате «два на два», а Тринеев ему объяснял слова тренера.

«Богдан Тринеев также помогает Ивану Мирошниченко, пока Венди Марко разбирает упражнения по катанию. Их очередь тренировать катание после работы над нападением», — написала журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».

Обозревательница также поделилась мнением о том, что ждёт Ивана в сезоне-2023/2024.

«Иван Мирошниченко приехал за океан и надеется удивить и заработать место в составе команды НХЛ, но сейчас, как ожидается, он начнёт сезон в «Херши» (фарм-клуб Вашингтона в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»)», — написала журналистка.

Шумиха вокруг россиянина не прошла мимо и управленцев «Кэпиталз». Помощник генерального менеджера «Вашингтона» Росс Махоуни оценил игру Мирошниченко в лагере развития команды.

«У него хороший бросок, при этом он играет жёстко. Я действительно рад за него, рад увидеть, на каком уровне он находится сейчас в хоккейном плане», — сказал Махоуни The Hockey News.

«Капризов ждёт меня»

В том же 2022 году был выбран и другой российский талант — 19-летний Данила Юров. Форварда «Металлурга» забрала «Миннесота» — в первом же раунде! Юров ушёл под 24-м номером. И на него так же рассчитывают.

«Мне нравится его игра, нравится его набор скорости, — сказал директор по развитию игроков «Миннесоты Уайлд» Брэд Бомбардир. — У него действительно хорошее чутьё и креативность в игре. Огорчает лишь то, что он играл немного минут в КХЛ.

Данила Юров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Мы верим, что в конце концов он сможет вырасти в хорошего центра. Наш план на раннем этапе состоит в том, чтобы помочь ему в скорейшем достижении успеха, выбрав подходящую позицию. Игра с краю — это то, с чего мы бы начали».

Юров прибыл в «Миннесоту» незадолго до старта лагеря развития и сразу же разведал территорию — которая, как надеются фанаты, станет его будущим домом.

«Отличный город, — сказал Данила. — Великолепные люди».

19-летнему Юрову особенно понравились приветственные сообщения, которые он получил от суперзвезды «Уайлд» Кирилла Капризова. Данила, один из самых перспективных игроков команды и игрок первого раунда 2022 года, сказал, что Капризов помог ему с несколькими вопросами. Что хотел сказать Капризов своим соотечественникам?

«Он ждёт меня», — сказал Юров через переводчика.

«Вот что делает присутствие Юрова и его товарища по первому раунду Лиама Эгрена в лагере развития таким интригующим и красноречивым. Они оба чувствовали важность путешествия по миру — Юров из России, Эгрен из Швеции — для участия в этом четырёхдневном мероприятии», — написал журналист The Athletic Джо Смит.

Как отметил генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин, путешествие из России в нынешнем климате может быть «рискованным».

«У меня большие ожидания, — сказал Юров. — И это очень важный сезон в России. Надеюсь приехать сюда в следующем сезоне».

«Неудивительно, что взволнован и Капризов. К следующему лету у «Уайлд» останется всего год до того, как они лишатся $ 14,7 млн под потолком зарплат. Введение в состав Юрова и/или Эгрена стало бы большим преимуществом. Юров, одарённый вингер, рассматривается как потенциальный центрфорвард к тому времени», — продолжает Смит.

В команде рассчитывают на переезд и другого россиянина — 20-летнего форварда СКА Марата Хуснутдинова. «Уайлд» задрафтовали его в 2020 году во втором раунде под общим 37-м номером.

Марат Хуснутдинов Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Конечно, это захватывающее трио [Юров, Хуснутдинов и Эгрен], — сказал Джадд Брэкетт, директор по скаутингу «Уайлд». — Они могут привнести всего понемногу — немного скорости, силы, мастерства. Я знаю: когда ты видишь Юрова, то понимаешь, что у него ещё есть место для развития в этих аспектах, но он играет, демонстрируя некоторую силу. Ты видишь его выступления против взрослых хоккеистов, он показывает силовую игру и борется в «грязных» местах. С ним сложно играть. Все трое очень интересные, лидеры в своих командах и их важные части».

Герин был поражён успехами Юрова в изучении английского языка. Россиянин посещал занятия раз в неделю.

«Разница в год значительна, — сказал Герин в подкасте The Athletic Straight from the Source. — В прошлом году мы не могли толком общаться. В этот раз у меня был полноценный разговор с ним. Это невероятно».

«И Юрову, и Эгрену ещё предстоит продолжить свой прогресс в следующем сезоне, но их потенциал — наряду с тем фактом, что их игру нелегко увидеть вживую — сделали их одними из самых просматриваемых проспектов в этом лагере», — пишет Смит.

«Я давно не был так взволнован лагерем развития, — сказал Герин. — Я вижу всех этих парней. Мы с нетерпением ждём их переезда сюда и начала профессиональной карьеры в Северной Америке. Мы должны набраться терпения и ждать. Мы не хотим ничего торопить, просто наберёмся терпения. Но здорово, что они побывали здесь».

«Мы очень верим в Кису»

На удивление самым плодородным на новости о россиянах оказался лагерь развития… «Баффало»! В нём приняли участие сразу четверо наших ребят: Александр Кисаков, Виктор Неучев, Никита Новиков и Стивен Сардарян.

20-летний Александр Кисаков, выбранный в 2021 году во втором раунде под общим 53-м номером, получил особую похвалу от прессы. Прошлый сезон он провёл в фарме «Сэйбрз» — «Рочестере».

Александр Кисаков Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

«У «Сэйбрз» было четыре россиянина на льду в лагере развития, что является ещё одним признаком их способности создать нужную связь. Все четверо были примечательны по разным причинам. Александр Кисаков был одним из лучших игроков на льду во время турнира «три на три». Он и игрок шестого раунда 2022 года Джейк Ричард были в паре с игроком первого раунда 2019 года Райаном Джонсоном, и это трио постоянно создавало опасные моменты в атаке. Кисаков забил два гола и отдал две передачи на турнире. Формат «три на три» помог ему преуспеть, поскольку он использовал пространство и лишнее время, и попробовать несколько смелых решений. В прошлом сезоне у него не было постоянной роли в «Рочестере», так как в команде решили дать ему возможность провести дополнительное время в тренажёрном зале. Он выглядит больше, его уверенность тоже заметна», — пишет журналист The Athletic Мэттью Фэйрбёрн.

Хвалебно отзывается о Кисакове и главный тренер «Рочестера» Сет Апперт: «Всегда интересно наблюдать за таким парнем, как Кисаков, который проработал с нами год и прошёл через взлёты и падения тяжёлого дебютного сезона в АХЛ, а затем вернулся и теперь выглядит увереннее, напористее, с расправленными плечами. Он кажется одним из лучших игроков на льду. Это великолепно, отличный знак. Это подтверждение того, насколько лучше он стал за этот год».

Более того, когда Апперту потребовалось объяснить что-то другому россиянину, Виктору Неучеву, он позвал Кисакова за помощью.

«Я могу помочь Никите с английским, — сказал Кисаков, сверкая улыбкой, о Новикове. — Никита немного говорит. У Виктора нулевой, нулевой (!) английский. Я могу ему помочь».

Александр Кисаков и Виктор Неучев Фото: amerks.com

«То, что Кисаков может быть наставником, когда дело доходит до его второго языка, свидетельствует о росте, который он прошёл в прошлом сезоне, когда был единственным русским игроком в составе «Рочестера», — пишет клубный обозреватель Джордан ЛаБарбер.

Другим россиянином, получившим хвалебные отзывы, стал защитник московского «Динамо» Никита Новиков. Хоккеист был выбран «клинками» в 2021 году в шестом раунде под общим 188-м номером.

«Никита Новиков, пожалуй, самый многообещающий из россиян, присутствовавших в лагере. Защитник продемонстрировал впечатляющее движение и навыки владения шайбой во время турнира «три на три», на котором он забил три гола, играя с Бенсоном и соотечественником Виктором Неучевым. Помощник генерального менеджера «Сэйбрз» Джейсон Карманос, который является генменеджером «Рочестера», сказал, что Новиков — игрок, который в перспективе достигнет уровня хоккеиста НХЛ. Легко понять почему, учитывая его габариты. В этом сезоне за ним будет интересно следить в «Рочестере», — написал Фэйрбёрн.

«Он продолжает работать, — сказал Карманос. — У него крупные габариты, но ему нужна дополнительная сила. В этом году его ждёт много всего, вот как мы это видим».

Хорошие впечатления оставил и 19-летний крайний левый нападающий системы «Автомобилиста» Виктор Неучев. «Баффало» задрафтовал его в 2022 году в третьем раунде под общим 74-м номером.

«Неучев присоединится к Новикову и Кисакову в «Рочестере» в этом году после приезда из России. Его творчество в атаке проявилось во время игры с Бенсоном и Новиковым. В итоге он забил два гола и отдал результативную передачу в решающем матче турнира. Он демонстрирует достаточно силы, и это должно сослужить ему хорошую службу при переходе в АХЛ», — продолжает Фэйрбёрн.

Никита Новиков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Они такие умные хоккеисты, — сказал выбор первого раунда Зак Бенсон о Неучеве и Новикове. — Здорово играть с ними и наблюдать за их выступлениями. Они иногда создают такие моменты, что ты говоришь: «Вау, это довольно впечатляюще!»

«Было приятно увидеть ребят, и тем более наконец-то сделать это лично, — сказал тренер «Сэйбрз» Дон Гранато о Неучеве и Новикове. — Они не разочаровали. Теперь, когда ты наконец-то увидел это лично, это воодушевляет ещё сильнее».

Считается, что природным навыкам Кисакова поможет раскрыться на профессиональном уровне набор дополнительной силы. А его присутствие поможет Неучеву и Новикову.

«Мы очень верим в Кису, — сказал Апперт. — Мы всецело ожидаем, что у него будет очень, очень важный год с нами в «Рочестере».

Стивен Сардарян Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Четвёртый россиянин, 20-летний нападающий Стивен Сардарян, прошедший школу ЦСКА, также оставил в целом положительные чувства. Форвард даже закосплеил Евгения Кузнецова в серии буллитов, чем поразил местную публику!

«Стивен Сардарян впервые побывал в лагере развития после выступлений в прошлом сезоне за Университет Нью-Гемпшира. Игроку третьего раунда 2020 года всё ещё нужно стать намного сильнее, и это стало ясно в лагере. Но у него был шанс продемонстрировать свои атакующие навыки, в том числе и приём, принёсший победу в серии буллитов», — написал Фэйрбёрн.

ВИДЕО

А буллит-то получился действительно достойным.