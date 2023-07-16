Вайсфельд оценил, как скажется на Овечкине возможный уход Кузнецова из «Вашингтона»

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд оценил, как может сказаться на капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине возможный уход Евгения Кузнецова из клуба.

«Сложно сказать, как скажется на игре Овечкина уход Кузнецова. Евгений, несомненно, большой мастер. И Александр немало забивал с его передач. Но, возможно, «Вашингтон» возьмёт вместо него ещё более сильного игрока.

Овечкин и Кузнецов и так достаточно долго играли вместе. Хоккейная жизнь не подразумевает, что всю карьеру проведёшь с одними и теми же партнёрами», – цитирует Вайсфельда Vprognoze.ru.

Кузнецов завершил прошлый сезон с 55 (12+43) очками. Центрфорвард заработал худший в заокеанской карьере показатель полезности — «-26».