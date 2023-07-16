Дементьев — о Кузнецове: уход из зоны комфорта и стрессовая ситуация – то, что ему нужно

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил информацию о том, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов запросил обмена из клуба.

«Евгений Кузнецов – эмоциональный игрок и смена обстановки, возможно, пойдет ему на пользу. Новые люди, новая организация, новые требования, другой тренер. Смена окружения может стать плюсом для Кузнецова. Уход из зоны комфорта, стрессовая ситуация – это то, что поможет нам увидеть его шикарную и красивую игру.

Каковы причины его желания сменить команду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо находиться внутри клуба и понимать, что там происходит и что у Евгения идёт не так. То, что Кузнецов в последнее время не играл так, как умеет, не удовлетворяло ни руководство «Вашингтона», ни его самого. Любой клуб, взявший Кузнецова, получит сильно мотивированного игрока, который постарается добиться максимального результата», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».

14 июля 2023 года журналист Майк Фогель, со ссылкой на слова генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана сообщил, что Кузнецов запросил обмен из «Кэпиталз».