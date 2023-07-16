Защитник «Сан-Хосе» Карлссон признан лучшим спортсменом Швеции прошлого сезона

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон получил «приз Виктории» как лучший спортсмен Швеции прошлого сезона, сообщает пресс-служба «акул».
Как отмечает TSN, Карлссон стал первым хоккеистом, получившим эту награду со времён Хенрика Лундквиста в 2016 году во время его выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс».
Контракт Карлссона с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.
Напомним, в текущее межсезонье Карлссон хочет покинуть «Сан-Хосе» и перейти в клуб-претендент на Кубок Стэнли.
Ранее североамериканский журналист Говард Бергер рассказал о потенциальной сделке между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе».
- 16 июля 2023
-
17:57
-
17:40
-
17:29
-
17:11
-
17:00
-
16:41
-
16:24
-
16:06
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
12:50
-
12:05
-
11:35
-
11:05
-
10:35
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:45
-
08:10
-
04:07
- 15 июля 2023
-
23:56
-
23:36
-
23:17
-
22:52
-
22:29
-
22:07
-
21:51
-
21:39
-
21:19