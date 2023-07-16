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Защитник «Сан-Хосе» Карлссон признан лучшим спортсменом Швеции прошлого сезона

Защитник «Сан-Хосе» Карлссон признан лучшим спортсменом Швеции прошлого сезона
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон получил «приз Виктории» как лучший спортсмен Швеции прошлого сезона, сообщает пресс-служба «акул».

Как отмечает TSN, Карлссон стал первым хоккеистом, получившим эту награду со времён Хенрика Лундквиста в 2016 году во время его выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Контракт Карлссона с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.

Напомним, в текущее межсезонье Карлссон хочет покинуть «Сан-Хосе» и перейти в клуб-претендент на Кубок Стэнли.

Ранее североамериканский журналист Говард Бергер рассказал о потенциальной сделке между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе».

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