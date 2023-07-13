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Нюландер может принять участие в сделке по Карлссону между «Торонто» и «Сан-Хосе» — Бергер

Нюландер может принять участие в сделке по Карлссону между «Торонто» и «Сан-Хосе» — Бергер
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Североамериканский журналист Говард Бергер рассказал о потенциальной сделке между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сан-Хосе».

«Вильям Нюландер имеет первостепенное значение в потенциальной сделке с «Сан-Хосе» для получения Эрика Карлссона», — написал Бергер в своём «твиттере».

Журналист не уточнил, касается ли это обмена Нюландера в стан «акул» или в другую команду с целью заполучить Карлссона.

В конце июня стало известно, что «Торонто» и Нюландер не могут договориться о новом контракте из-за финансовых требований 27-летнего игрока.

Контракт Карлссона с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.

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