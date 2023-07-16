Плющев: Медведев — не тот человек, который согласится в СКА на роль «свадебного генерала»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил возвращение в хоккей Александра Медведева. Напомним, 14 июля 2023 года Медведев был назначен новым председателем совета директоров СКА. Он сменил на этом посту Геннадия Тимченко.

«У Александра Медведева есть определённый опыт работы в хоккее. Он стоял у истоков создания КХЛ. Этот опыт, наверное, хотят использовать для того, чтобы СКА вернул себе звание обладателя Кубка Гагарина. Тем более что Геннадий Николаевич Тимченко покинул клуб. Нужен был авторитетный человек, который объединил бы всё под своим руководством.

Не выглядит ли это как попытка поставить «надсмотрщика» над Романом Ротенбергом, который сосредоточил в СКА много власти? Нет, я так не думаю. Просто Тимченко покинул пост председателя совета директоров клуба СКА, а более харизматичного и опытного человека ему на замену, чем Александр Медведев, не нашли.

Председатель совета директоров — должность больше представительская? Не знаю, как принято в СКА. Полагаю, что к Александру Медведеву будут прислушиваться. Он не тот человек, который согласится на роль «свадебного генерала».

Медведев — человек, для которого есть только его мнение и никакое другое? Сейчас журналисты много чего сочиняют. У Медведева, безусловно, есть своё мнение. Я знаю Александра Ивановича. Может, в общении он бывает категоричен, но всё-таки умеет слушать и слышать. Любит хоккей, может предложить что-то дельное. Думаю, со своим профессиональным и жизненным опытом он поможет СКА», — цитирует Плющева «РБ Спорт».

Ранее Медведев поделился мыслями о целях санкт-петербургской команды на чемпионат сезона-2023/2024.