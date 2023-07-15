А. Медведев: есть ли задача отобрать Кубок Гагарина у ЦСКА? СКА не отбирает, а завоёвывает

Новый председатель совета директоров СКА Александр Медведев поделился мыслями о целях санкт-петербургской команды на чемпионат-2023/2024.

«Какие цели? У СКА всегда одна цель — побеждать! Стоит ли задача отобрать Кубок Гагарина у ЦСКА? Мы не отбираем, а завоёвываем трофеи», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, вчера, 14 июля, новым председателем совета директоров СКА был назначен Александр Медведев. Он сменил Геннадия Тимченко. Специалист занимал пост председателя совета директоров СКА 12 лет. При Тимченко санкт-петербургский клуб дважды завоевал Кубок Гагарина — в сезонах-2014/2015 и 2016/2017. Кроме того, СКА пять раз побеждал в конференции: 2011/2012, 2012/2013, 2017/2018, 2021/2022, 2022/2023 (суммарно — шесть раз, включая сезон-2009/2010).