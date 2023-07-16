The Athletic составил прогноз на итоги сезона-2023/2024 в НХЛ, победитель — «Каролина»

Журналисты сайта The Athletic составили прогноз на итоги сезона-2023/2024 в НХЛ.

Обладателем Кубка Стэнли — 2024 по прогнозам журналистов стала «Каролина Харрикейнз» (45,2%), на втором месте — «Колорадо Эвеланш» (16,1%). Финалистами, кроме «Каролины» и «Колорадо» могут стать «Эдмонтон Ойлерз» (16,1%), «Нью-Джерси Дэвилз» (16,1%).

«Тёмной лошадкой» будущего сезона журналисты указывают «Лос-Анджелес Кингз» (38,7%). Главным разочарованием сезона журналисты видят «Бостон Брюинз» (41,9%).

Главными претендентами на приз лучшему вратарю сезона журналисты считают Илью Сорокина (51,6%). Далее следуют Игорь Шестёркин и Джейк Эттингер (по 16,1%). По прогнозам журналистов, лучшим игроком сезона станет Коннор Макдэвид (80,6%).