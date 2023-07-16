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Жафяров: хватит ли «Ак Барсу» запала пройти путь до Кубка Гагарина? ЦСКА же хватает

Жафяров: хватит ли «Ак Барсу» запала пройти путь до Кубка Гагарина? ЦСКА же хватает
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Форвард «Ак Барса» Дамир Жафяров рассказал о целях в казанской команде.

«Какие цели ставлю перед собой на предстоящий сезон? Главная цель команды — это Кубок Гагарина. Хочу принести максимальную пользу, чтобы помочь «Ак Барсу» достичь поставленной задачи.

Именно в «Ак Барсе» к Кубку ближе всего? В каждой команде, начиная сезон, ты ставишь цель — Кубок. Даже понимая, что она не такая сильная, как конкуренты. Думаю, что да, Казань близка к Кубку. Но не могу сказать, что в прошлом сезоне СКА был далёк от него. Сейчас ещё полтора месяца до старта чемпионата. Загадывать рано. Но уверен, что Казань сделает всё, чтобы добиться цели.

Хватит ли «Ак Барсу» запала пройти этот длинный и сложный путь снова? ЦСКА за последние несколько лет только и ходят. Хватает им запала! Так почему бы и «Ак Барсу» не повторить этот путь?», — сказал Жафяров в интервью Allhockey.

Ранее Жафяров рассказал, почему выбрал казанскую команду для продолжения карьеры.

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