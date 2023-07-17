Спортивный директор «Лады» назвал сумму компенсации за переход девятерых игроков из СКА

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о переходе девятерых игроков СКА в тольяттинский клуб и назвал сумму компенсации, которую получили армейцы.

«Итоговый список игроков, перешедших в «Ладу», как-то менялся в ходе обсуждений? Практически нет. Мы очень довольны, что получили такой десант из СКА в тех условиях, когда рынок просто пустой. При этом за всех игроков «Ладе» пришлось заплатить пять миллионов рублей. Я со всеми этими ребятами знаком и возлагаю на них большие надежды – им есть что доказывать и они наверняка хотят закрепиться в КХЛ, а не вернуться в ВХЛ.

Все участники этого обмена начнут сезон в «Ладе»? Не факт. Всё зависит от них. Я не могу точно предугадать, кто как себя проявит, но верю в их потенциал и талант», — приводит слова Якубова сайт «Лады».

Напомним, в результате обмена со СКА состав «Лады» пополнили вратарь Никита Богданов, защитники Григорий Грязнов, Евгений Калабушкин, Евгений Корешков, Георгий Солянников; нападающие Андрей Алтыбармакян, Павел Колтыгин, Алексей Ожгихин и Никита Попугаев.