Спортивный директор «Лады» назвал сумму компенсации за переход девятерых игроков из СКА

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о переходе девятерых игроков СКА в тольяттинский клуб и назвал сумму компенсации, которую получили армейцы.
«Итоговый список игроков, перешедших в «Ладу», как-то менялся в ходе обсуждений? Практически нет. Мы очень довольны, что получили такой десант из СКА в тех условиях, когда рынок просто пустой. При этом за всех игроков «Ладе» пришлось заплатить пять миллионов рублей. Я со всеми этими ребятами знаком и возлагаю на них большие надежды – им есть что доказывать и они наверняка хотят закрепиться в КХЛ, а не вернуться в ВХЛ.
Все участники этого обмена начнут сезон в «Ладе»? Не факт. Всё зависит от них. Я не могу точно предугадать, кто как себя проявит, но верю в их потенциал и талант», — приводит слова Якубова сайт «Лады».
Напомним, в результате обмена со СКА состав «Лады» пополнили вратарь Никита Богданов, защитники Григорий Грязнов, Евгений Калабушкин, Евгений Корешков, Георгий Солянников; нападающие Андрей Алтыбармакян, Павел Колтыгин, Алексей Ожгихин и Никита Попугаев.
- 17 июля 2023
-
08:56
-
08:46
-
08:25
-
08:14
- 16 июля 2023
-
23:19
-
23:01
-
22:47
-
22:29
-
22:15
-
21:57
-
21:43
-
21:04
-
20:06
-
19:28
-
19:09
-
18:54
-
18:42
-
18:29
-
17:57
-
17:40
-
17:29
-
17:11
-
17:00
-
16:41
-
16:24
-
16:06
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
12:50
-
12:05