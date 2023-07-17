Новичок «Лады» Сафин отказался от чешского гражданства и вскоре получит российский паспорт

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что нападающий Остап Сафин, который недавно подписал пробный контракт с клубом, откажется от чешского гражданства.

«Когда стоит ждать легионеров? Работа ведётся, но мы не спешим, и поначалу список был вообще скудным. Болельщики должны понимать, что почти весь май мы потратили на решение задачи по сохранению тех ребят из прошлогоднего состава «Лады», которых мы хотели видеть, так как все хоккеисты из системы в связи с переходом клуба в КХЛ ранее получили статус неограниченно свободных агентов. В этом сезоне всего три легионерских позиции и мы не хотим ошибиться. На данный момент мы рассчитываем взять одного защитника и двух нападающих.

То есть Остап Сафин, недавно приехавший на просмотр в «Ладу» из Чехии, не считается легионером? Да, он не будет считаться легионером в КХЛ после оформления всех оставшихся документов. Сафин отказался от чешского гражданства и вскоре должен получить российский паспорт», — приводит слова Якубова сайт «Лады».

Ранее Якубов рассказал о переходе девятерых игроков СКА в тольяттинский клуб и назвал сумму компенсации, которую получили армейцы.