Фёдоров — о Федотове: если мы начнём говорить о меморандумах, лигах, то переступим черту

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал ситуацию с контрактом голкипера Ивана Федотова.
«На данный момент нас все участвующие стороны попросили об этом не говорить, даже в частном порядке. Сейчас идёт определённый процесс, он важен для всех, кто участвует в нём, для нашей страны тоже, так как слишком высокая заинтересованность всех участвующих сторон, чтобы все договорились и поняли друг друга. Если мы сейчас начнём говорить о меморандумах, лигах, ИИХФ, об НХЛ, КХЛ, то мы переступим черту, за которую нас просили не переступать», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.
Ранее заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что НХЛ находится на связи с ИИХФ по ситуации с вратарём Иваном Федотовым. Международная федерация хоккея должна получить от НХЛ и КХЛ документы по этому делу.
- 17 июля 2023
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