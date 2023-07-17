Фёдоров — о Федотове: если мы начнём говорить о меморандумах, лигах, то переступим черту

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал ситуацию с контрактом голкипера Ивана Федотова.

«На данный момент нас все участвующие стороны попросили об этом не говорить, даже в частном порядке. Сейчас идёт определённый процесс, он важен для всех, кто участвует в нём, для нашей страны тоже, так как слишком высокая заинтересованность всех участвующих сторон, чтобы все договорились и поняли друг друга. Если мы сейчас начнём говорить о меморандумах, лигах, ИИХФ, об НХЛ, КХЛ, то мы переступим черту, за которую нас просили не переступать», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Ранее заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что НХЛ находится на связи с ИИХФ по ситуации с вратарём Иваном Федотовым. Международная федерация хоккея должна получить от НХЛ и КХЛ документы по этому делу.