В московском «Динамо» высказались об обмене Игоря Ожиганова из СКА

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен со СКА. В результате сделки состав бело-голубых пополнил 30-летний защитник Игорь Ожиганов.

«Приветствуем в нашем составе Игоря Ожиганова. Праворукий защитник, который не нуждается в представлении. Мы получили от СКА уже действующий контракт, который рассчитан ещё на три года. Продолжаем работу над усилением состава. Думаю, что в ближайшее время порадуем наших болельщиков», — приводит слова Сопина официальный сайт москвичей.

Напомним, Ожиганов — воспитанник «Белых Медведей». В Континентальной хоккейной лиге защитник, помимо СКА, выступал за ЦСКА, «Амур», «Сибирь» и «Ак Барс». Кроме того, Ожиганов попробовал свои силы в Национальной хоккейной лиге, в мае 2018 года подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сыграв 53 матча и набрав 7 (3+4) очков.