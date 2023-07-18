«Сибирь» подписала контракт с российским защитником, игравшим в Канаде

«Сибирь» в официальном телеграм-канале объявила о переходе российского защитника Фёдора Гордеева.
Отмечается, что с 24-летним хоккеистом заключено однолетнее соглашение.
«А у нас пополнение в линии защиты! Добро пожаловать, Фёдор!» — говорится в сообщении.
Гордеев является уроженцем Омска. В возрасте семи лет Фёдор вместе со своей семьёй переехал в Канаду. Хоккеист имеет два гражданства — российское и канадское. Значительную часть карьеры Гордеев выступал на позиции нападающего, однако затем его перевели в защиту. За длительное время в Северной Америке игрок успел поиграть в ряде лиг: GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, AHL и ECHL.
Прошлый сезон Фёдор провёл в американской команде ECHL «Майн Маринерз». В 63 матчах регулярного чемпионата он записал на свой счёт 33 очка (12+21), в шести встречах плей-офф — 2 (1+1) балла.
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